Modi vuole costruire un’AI made in India ma i suoi talenti spesso scappano

Nuova Delhi punta a sviluppare un’AI 100% made in India, ma fatica a trattenere i talenti. In una settimana, l’India ha attirato oltre 50 miliardi di dollari in investimenti dedicati all’intelligenza artificiale, tra cui il più grande investimento mai effettuato da Microsoft in Asia. Un momento di grande fermento e ambizioni per il settore tecnologico indiano.

Nuova Delhi, dalla nostra inviata. In una sola settimana, l'India ha ricevuto un piano d'investimenti da oltre 50 miliardi di dollari tutti dedicati all'AI: "Quando si parla di intelligenza artificiale, il mondo è ottimista sull'India", ha detto martedì il primo ministro Narendra Modi dopo l'annuncio del più grande investimento mai effettuato da Microsoft in Asia – 17,5 miliardi di dollari "per contribuire a costruire l'infrastruttura, le competenze e le capacità sovrane necessarie per un futuro incentrato sull'intelligenza artificiale in India", ha annunciato il ceo dell'azienda, Satya Nadella, in una visita di quattro giorni tra Delhi, Bangalore e Mumbai.