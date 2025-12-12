Mo | Provenzano ' dopo aver invitato Abu MAzen ora riconoscano Palestina'

Il riconoscimento della Palestina rappresenta un tema centrale nelle dinamiche internazionali. Provenzano sottolinea l'importanza di ascoltare Abu Mazen, leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, e di riconoscere i diritti del popolo palestinese all'autodeterminazione, in un contesto di violenza, oppressione e aspirazioni di pace.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Dopo averlo invitato a parlare, adesso ascoltino Abu Mazen. Chi rappresenta l'Anp rappresenta il diritto di un popolo all'autodeterminazione, un popolo che ancora subisce violenza e oppressione e che ha la sacrosanta aspirazione alla pace e a una patria libera dall'occupazione. Da chi rappresenta l'Italia, non ci si aspettano altre parole. La Palestina e l'opinione pubblica italiana aspettano atti concreti. E uno su tutti. Il riconoscimento dello Stato di Palestina". Lo afferma Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd. Iltempo.it

