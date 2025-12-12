Mlacic Inter il Real Madrid prova ad inserirsi ma Marotta gioca d’anticipo | l’indiscrezione dalla Spagna

Il Real Madrid avrebbe mostrato interesse per il giovane difensore Mlacic dell’Inter, cercando di inserirsi nella trattativa. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra, guidata da Marotta, sembra aver già preso le contromisure, agendo con prontezza per tutelare le proprie strategie di mercato. Ecco le ultime novità sulla possibile operazione e gli sviluppi provenienti dalla Spagna.

Inter News 24 sul giovane difensore. Il calciomercato internazionale ha acceso i riflettori su un nuovo talento cristallino che sta bruciando le tappe nel calcio balcanico. Il nome caldo è quello di Branimir Mlacic, roccioso difensore centrale dell’Hajduk Spalato, che a soli diciotto anni ha già attirato le attenzioni dei top club europei grazie a una crescita fulminante, certificata dalla recente convocazione con la nazionale croata Under 21. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Defensa Central, sul ragazzo si è posato lo sguardo interessato del Real Madrid, sempre a caccia dei migliori prospetti globali. 🔗 Leggi su Internews24.com

