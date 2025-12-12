Mitragliatrice nascosta nel secchio della vernice sconto in Appello per 56enne

Un uomo di 56 anni di Casapesenna, Ernesto Adriano Falanga, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per detenzione illecita di armi e munizioni. La sentenza è arrivata in appello, dopo che era stata scoperta una mitragliatrice nascosta in un secchio di vernice.

