Mitragliatrice nascosta nel secchio della vernice sconto in Appello per 56enne

Casertanews.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 56 anni di Casapesenna, Ernesto Adriano Falanga, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per detenzione illecita di armi e munizioni. La sentenza è arrivata in appello, dopo che era stata scoperta una mitragliatrice nascosta in un secchio di vernice.

