Mistero Stranger Things spunta di nuovo Ariostea | Un regalo da Reggio
A sei anni dalla prima comparsa, il legame tra Ceramiche Ariostea e la serie Stranger Things riemerge, alimentando nuovamente il mistero. La presenza di un possibile
Reggio Emilia, 11 dicembre 2025 – A sei anni di distanza, continua il mistero che lega Ceramiche Ariostea alla serie tv di successo internazionale Stranger Things. Nel 2019, inaspettatamente e per una fortunata serie di coincidenze, sugli schermi Netflix di tutto il mondo comparve un cappellino da ciclista anni ‘80 su cui spicca il nome dell’azienda con sede a Castellarano; a indossarlo era Caleb McLaughlin che nella serie interpreta Lucas, uno dei protagonisti. Lo stesso attore, in un video pubblicato su Instagram da Netflix Italia pochi giorni fa, in piena fase promozionale della quinta e ultima stagione, ha ricevuto “un regalo da Reggio Emilia per completare il tuo outfit italiano” riporta il biglietto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Stranger Things 5 FINALE SPIEGATO
Idee per una serie tv: In una cittadina americana negli anni '80 sparisce un bambino, tutti lo credono morto dando per buone versioni evidentemente sbagliate, arriva uno straniero che indaga a fondo e con le sue elucubrazioni risolve il mistero. STRANGER T Vai su X
In attesa dell'ultima parte di Stranger Things, Maremma Experience si è divertita a immaginare anche Caldana in versione SottoSopra...con atmosfere sospese tra realtà e mistero... #caldana #maremmaexperience #strangerthings #netflix - facebook.com Vai su Facebook
Mistero Stranger Things, spunta di nuovo Ariostea: “Un regalo da Reggio” - Gli attori della serie tv cult hanno mostrato la maglietta anni ’80 ricevuta. Segnala msn.com
Stranger Things, spunta una denuncia per molestie. Ma i fan non ci credono - La quinta stagione di Stranger Things che segnerà la fine della serie di successo firmata dai fratelli Duffer debutterà su Netflix il prossimo 26 novembre con la prima delle tre parti in cui sarà ... Da ilgiornale.it