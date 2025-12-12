Mistero Stranger Things spunta di nuovo Ariostea | Un regalo da Reggio

A sei anni dalla prima comparsa, il legame tra Ceramiche Ariostea e la serie Stranger Things riemerge, alimentando nuovamente il mistero. La presenza di un possibile

Reggio Emilia, 11 dicembre 2025 – A sei anni di distanza, continua il mistero che lega Ceramiche Ariostea alla serie tv di successo internazionale Stranger Things. Nel 2019, inaspettatamente e per una fortunata serie di coincidenze, sugli schermi Netflix di tutto il mondo comparve un cappellino da ciclista anni ‘80 su cui spicca il nome dell’azienda con sede a Castellarano; a indossarlo era Caleb McLaughlin che nella serie interpreta Lucas, uno dei protagonisti. Lo stesso attore, in un video pubblicato su Instagram da Netflix Italia pochi giorni fa, in piena fase promozionale della quinta e ultima stagione, ha ricevuto “un regalo da Reggio Emilia per completare il tuo outfit italiano” riporta il biglietto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it