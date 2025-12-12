Mister Andreoletti determinato | Non accontentiamoci di quanto fatto con la Reggiana niente di scontato

Mister Andreoletti si mostra determinato e ambizioso, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e continuità. Con la Reggiana, niente può essere dato per scontato, e l’obiettivo è proseguire sulla strada tracciata, senza abbassare la guardia. La filosofia di sempre, in Serie B come nel cuore dei tifosi del Padova.

Continuità. Come un mantra, come un refrain. Sempre attuale in Serie B, sempre in voga in casa Padova. I quattro punti tra Pescara e Cesena hanno rinvigorito l'umore del Padova, a quattro punti dalla zona playout. Guai ad abbassare la guardia, ma rispetto all'arietta di un paio di partite fa.