mirandola carrozziera orfeo porta in scena misurare il salto delle rane

L'Auditorium di Mirandola ospita la prima rappresentazione di “Misurare il salto delle rane”, portata in scena da Carrozziera Orfeo. L’evento prosegue la stagione teatrale, frutto della collaborazione tra ATER Fondazione e l’amministrazione comunale, offrendo al pubblico un appuntamento culturale di rilievo.

Prosegue la stagione dell'Auditorium grazie alla consolidata collaborazione tra ATER Fondazione e l'amministrazione comunale di Mirandola. Mercoledì 17 dicembre, sarà la volta della compagnia lombarda Carrozzeria Orfeo, una delle realtà più audaci e irriverenti della scena teatrale italiana.