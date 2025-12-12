Miracolo di San Gennaro di dicembre | perché si celebra e cosa c' entra l' eruzione del Vesuvio
Il 16 dicembre 2025 si terrà la tradizionale celebrazione del Miracolo di San Gennaro nella Cappella del Tesoro di Napoli. L’evento, presieduto dall’Abate Prelato Monsignor Vincenzo De Gregorio, coincide con la Festa del Patrocinio e suscita l’auspicio di un prodigio legato anche all’eruzione del Vesuvio, simbolo della storica connessione tra il Santo e il vulcano.
Miracolo di San Gennaro di dicembre: perché si celebra e cosa c'entra l'eruzione del Vesuvio
Miracolo di San Gennaro 2024, sangue si è sciolto in Duomo Napoli/ Video 16 dicembre: sollievo dopo spavento - Miracolo di San Gennaro oggi 16 dicembre 2024: diretta tv e video streaming con la Santa Messa nel Duomo di Napoli.
ORE 10.56: SI E' COMPIUTO IL MIRACOLO DI SAN GENNARO DI DICEMBRE