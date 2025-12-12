Mio marito ucciso da un proiettile vagante 18 anni fa E ora sfrattano me e mia figlia dal bene confiscato alle mafie che ci avevano assegnato
Diciotto anni dopo la tragica morte di Giuseppe Veropalumbo, avvenuta nel 2007, la famiglia si trova ad affrontare una nuova difficile situazione: lo sfratto dal bene confiscato alle mafie che le era stato assegnato. Un caso che riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime e sulla gestione dei beni confiscati.
Il prossimo 31 dicembre saranno trascorsi diciotto anni dalla morte di Giuseppe Veropalumbo, l'uomo che a soli 30 anni fu raggiunto da un proiettile vagante la sera di San Silvestro del 2007:. Leggo.it
Torre Annunziata, Carmela Sermino: «Io e mia figlia allontanate ma nessuno ha mai trovato il killer del mio Giuseppe» - È difficile andare avanti quando tuo marito viene ucciso in casa sua, colpito, la notte di san Silvestro, da un ... ilmattino.it
Ucciso da un proiettile a Capodanno, la vedova sfrattata dalla casa (bene confiscato) che il Comune le aveva assegnato - Dai controlli emergerebbe che Carmela Sermino e la figlia non erano residenti in quella casa. msn.comIl marito venne ucciso da un proiettile vagante la notte di capodanno e ora la vedova, Carmela Sermino, rischia lo sfatto dalla casa, un ex bene confiscato alla criminalità che le venne concesso come familiare di vittima innocente - facebook.com facebook
Napoli, ucciso da un proiettile a Capodanno: Dopo 8 anni mio marito senza giustizia