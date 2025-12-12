Minacciò il gestore di un locale | accusato anche di detenzione di armi

Un uomo è stato accusato di aver minacciato il gestore di un locale a Roma nel 2019, e di aver subito anche il reato di detenzione di armi. Le accuse si riferiscono a eventi avvenuti nel capoluogo romano, risalenti a diversi anni fa, e sono ora al centro di un procedimento giudiziario.

Era accusato di minacce e detenzione di armi. Reati che risalgono al 2019 e che aveva commesso a Roma. L'uomo, 63enne originario di Minturno già noto alle forze di polizia, aveva rivolto le minacce contro il gestore di un locale della Capitale e in quell'occasione le forze dell'ordine avevano. Latinatoday.it

