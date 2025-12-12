Mimmo Muolo critica duramente la fiction Un professore | Indottrinamento woke allo stato puro

Il giornalista Mimmo Muolo ha espresso una critica aspra nei confronti della fiction “Un professore” trasmessa da Raiuno. Attraverso un post su Facebook, Muolo ha definito la serie come un esempio di “indottrinamento woke allo stato puro”, sollevando discussioni sull’orientamento e i contenuti della produzione televisiva.

Il giornalista Mimmo Muolo ha espresso ieri su Facebook un giudizio molto severo sulla fiction di Raiuno Un professore. Secondo Muolo, la serie rappresenterebbe “uno dei prodotti narrativi peggiori che abbia mai visto” e veicolerebbe un “indottrinamento woke allo stato puro”. Nel suo post, Muolo critica in particolare il personaggio principale, definito “patetico” per il tentativo di conciliare tutto e il contrario di tutto, e sottolinea come la serie dia ampio spazio al tema dell’amore libero, interpretato prevalentemente come promiscuità sessuale: “Vai a letto con chi ti pare. È tutto permesso, purché sia fatto tra consenzienti”, scrive. Laprimapagina.it

