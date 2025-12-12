Mimmo Locasciulli | cinquant’anni di note

Mimmo Locasciulli celebra cinquant’anni di carriera nel panorama musicale italiano. Artista e cantautore di grande rilievo, ha iniziato il suo percorso nel 1975 con l’album ‘Non rimanere là’, e da allora ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della musica. Un traguardo che testimonia la sua lunga e ricca storia artistica.

Mimmo Locasciulli, uno dei più importanti e storici cantautori e musicisti italiani, festeggia i suoi 50 anni di carriera, da quel 1975 in cui uscì il suo primo album ’Non rimanere là’. Dopo aver ricevuto nel 2024 il Premio Tenco alla carriera, torna questa sera alle 21 ai Teatri di Vita (piazzetta Secci 1) con un concerto che accompagna il suo nuovo album ’Dove lo sguardo si perde’. Con lui sul palco è il Quartetto d’archi Pessoa, ovvero Marco Quaranta e Rita Gucci al violino, Achille Taddeo alla viola, Marco Simonacci al violoncello, e Matteo Locasciulli al contrabbasso. Il concerto fa parte della stagione del Centro di produzione teatrale Teatri di Vita ’Come potevamo noi cantare’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mimmo Locasciulli: cinquant’anni di note

Intorno a trentanni - Mimmo Locasciulli - 1982

Video Intorno a trentanni - Mimmo Locasciulli - 1982 Video Intorno a trentanni - Mimmo Locasciulli - 1982

Cerca Video Caricamento del Video...

Mimmo Locasciulli in concerto ai Teatri di Vita a Bologna. 'Dove lo sguardo si perde' celebra 50 anni di attività artistica #ANSA Vai su X

Mimmo Locasciulli. . A ROMA IL 18 DICEMBRE. “Canzone di sera” è stata la prima canzone che ho inciso, esattamente cinquant’anni fa: la mia voce, la mia chitarra e quella magnifica di Andrea Carpi. Quest’anno mi è stato assegnato il premio SIAE proprio p - facebook.com Vai su Facebook

Mimmo Locasciulli: cinquant’anni di note - Il musicista sarà in concerto stasera ai Teatri di Vita con il Quartetto Pessoa. Scrive ilrestodelcarlino.it

Mimmo Locasciulli in concerto ai Teatri di Vita a Bologna - Approda venerdì 12 dicembre (ore 21) nella Sala Pasolini di Teatri di Vita a Bologna 'Dove lo sguardo si perde', il tour che celebra i 50 anni di attività artistica del cantautore Mimmo Locasciulli, c ... Scrive msn.com