Million Day oggi | numeri vincenti e risultati dell’estrazione di oggi 12 Dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, 12 dicembre 2025, del Million Day. Ogni giorno, il gioco offre la possibilità di vincere scegliendo cinque numeri tra 1 e 55. Scopri la combinazione vincente e i risultati dell’estrazione quotidiana, un appuntamento fisso per gli appassionati di questa lotteria.

. Estrazione Million Day di oggi: ecco la combinazione vincente del concorso quotidiano.. Come ogni giorno, torna l’appuntamento con il Million Day, il gioco a premi che permette di tentare la fortuna con una combinazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55. Di seguito riportiamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, aggiornati in tempo reale. Million Day – Estrazione di oggi DATA. 13 – 39 – 41 – 48 – 55 Ogni giorno è possibile tentare la fortuna con una schedina dal costo di 1 euro. L’estrazione del Million Day avviene tutti i giorni alle 20:30. Come si gioca al Million Day. Giocare è semplice: si scelgono 5 numeri tra 1 e 55. 🔗 Leggi su Zon.it