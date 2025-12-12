Milano violenta ancora un' aggressione in metro

Un nuovo episodio di violenza scuote Milano, con un'aggressione avvenuta in metropolitana. Un ragazzo egiziano di 15 anni è stato rapinato da alcuni coetanei, come evidenziato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse dalla polizia. La città continua a fronteggiare episodi di insicurezza, alimentando il timore tra i cittadini.

Ancora violenza a Milano. Un ragazzo egiziano di 15 anni è stato rapinato da alcuni coetanei in metropolitana, come mostrano le immagini del circuito di videosorveglianza diffuse dalla polizia di stato. La vittima è stata presa a pugni e a calci da una banda di minorenni che gli ha rubato il portafoglio e un sacchetto contenente gli acquisti appena fatti. Tgcom24.mediaset.it

Banda di giovanissimi ruba giacca, portafoglio e borsa con acquisti a un 15enne in metro tra Bisceglie e Inganni: il video - Uno dei membri della banda, un 15enne, sarebbe stato fermato e arrestato dalla Polizia. msn.com

Milano, 15enne aggredito e rapinato alla metro Bisceglie - A Milano un 15enne è stato aggredito e rapinato da un gruppo di coetanei nel parcheggio della fermata della metropolitana M1 Bisceglie. tg24.sky.it

Violenta rapina e aggressione con calci e pugni in metro a Milano: la vittima un 15enne - facebook.com facebook