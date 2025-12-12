Milano svetta ai Giochi dell’illegalità Sigilli ad altri due palazzi in centro

Milano si conferma protagonista nel panorama dell’illegalità edilizia, con nuovi interventi di sequestro e blocco di cantieri. Recentemente, sono stati sigillati due palazzi nel centro città e sequestrato il cantiere della Torre «Unico-Brera» in via Anfiteatro 7, destinata a ospitare appartamenti di lusso, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla legalità nel settore edilizio.

Sequestrato il cantiere della Torre «Unico-Brera», in via Anfiteatro 7, che prevede appartamenti di lusso. I pm: «Nuova costruzione spacciata per restauro». Ma il Comune aveva ammesso la Scia: 27 indagati. A Milano, nel cuore di Brera, un'area venduta per 20,9 milioni di euro è diventata un affare capace di sfiorare i 50 milioni di ricavi. Il progetto «Unico-Brera» dei costruttori Carlo Rusconi e Stefano Rusconi si reggeva su permessi comunali concessi come ristrutturazione e non come nuova costruzione. Una classificazione che ha aperto la strada a risparmi sugli oneri, tempi più rapidi e un aumento del margine operativo.