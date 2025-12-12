Milano-Stradella nuovi orari da rivedere

La tratta Milano-Stradella presenta numerose criticità legate agli orari e ai collegamenti, creando disagi per pendolari e studenti. Problemi come l’arrivo tardivo a Pavia, le lunghe attese e le cancellazioni influenzano la qualità del servizio e la mobilità tra le città. È necessario un intervento per migliorare la puntualità e l’efficienza della linea.

Numerose criticità come l'arrivo del treno a Pavia alle 7,46, che è troppo tardi per l'inizio delle lezioni alle 8; i 70 minuti di attesa per chi termina le attività alle 14; la perdita del collegamento con l'Università Bicocca; l'impossibilità di raggiungere Milano Linate dopo la cancellazione della fermata di Milano Forlanini; l'anticipo dell'ultimo treno da Milano Garibaldi alle 20,24. Per tutte queste ragioni il consigliere regionale del partito democratico, Simone Negri (nella foto), chiede a Regione Lombardia e Trenord di rivedere immediatamente i nuovi orari della linea Milano-Stradella e aprire un tavolo di confronto con studenti, pendolari e Comuni coinvolti.

Nuovi orari dei treni, ci saranno bus aggiuntivi al mattino per gli studenti della Pavia-Stradella

Non basta ai sindaci della linea Stradella-Milano l’introduzione di un autobus aggiuntivo al mattino per agevolare i pendolari, dopo la decisione di posticipare di venti minuti la corsa principale, con l’introduzione dell’orario invernale dal 15 dicembre. E in Regi - facebook.com Vai su Facebook

