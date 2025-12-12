Milano sequestrate a Linate 20mila carte da collezione di contrabbando | maxi multa a viaggiatore

A Milano Linate, personale delle autorità doganali e delle forze dell'ordine ha sequestrato più di 20.000 carte da collezione di contrabbando, sanzionando un viaggiatore con una maxi multa. L’operazione rientra in un’attività di controlli mirati a contrastare il traffico illecito di beni culturali e di valore.

Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito dell’attività di vigilanza doganale svolta congiuntamente presso l’aeroporto di Milano Linate, hanno sequestrato oltre 20.000 carte collezionabili di contrabbando, per un valore commerciale superiore a 90 mila euro. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Linate e il personale dell’UADM Lombardia 2 hanno sottoposto a controllo un passeggero proveniente da Tokyo, via Parigi, che al momento dell’arrivo all’aeroporto milanese stava percorrendo il corridoio “verde” che indica l’assenza di generi da dichiarare in dogana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, sequestrate a Linate 20mila carte da collezione di contrabbando: maxi multa a viaggiatore

