Milano | RS Sviluppo ' stupiti da sequestro infondata interpretazione norme Procura'

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 12 dicembre (Adnkronos) – RS Sviluppo esprime sorpresa per il sequestro preventivo del cantiere di via Anfiteatro, sottolineando che giudizi amministrativi precedenti hanno confermato la regolarità del progetto e contestano l'interpretazione delle norme urbanistiche adottata dalla Procura.

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - "Apprendiamo con stupore della notizia del sequestro preventivo del cantiere di via Anfiteatro, essendo che sugli identici punti oggi contestati dalla Procura si sono espressi nel 2021 e 2022 il Tar e il Consiglio di Stato, sancendo la completa regolarità dell'intero percorso amministrativo e dichiarando come del tutto infondata l'interpretazione delle norme urbanistiche fatta propria dai pubblici ministeri". E' la nota di RS Sviluppo srl all'indomani del sequestro preventivo chiesto dalla Procura di Milano e disposto dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini per il cantiere di via Anfiteatro, la torre Unico-Brera. Iltempo.it

milano rs sviluppo stupiti da sequestro infondata interpretazione norme procura

© Iltempo.it - Milano: RS Sviluppo, 'stupiti da sequestro, infondata interpretazione norme Procura'

UBSOUND Smarter PRO - Premium soft-touch HD In-Ear Earphones [Best IEM at $25]

Video UBSOUND Smarter PRO - Premium soft-touch HD In-Ear Earphones [Best IEM at $25]