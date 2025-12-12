Milano la denuncia di un ragazzo disabile al concerto di Marracash | Respinto dall' area vip

Un ragazzo disabile ha denunciato di essere stato respinto dall'area VIP del concerto di Marracash a Milano, nonostante avesse diritto di accesso. Edoardo Bonelli ha condiviso sui social la sua esperienza, raccontando di aver dovuto superare le barriere di sicurezza per raggiungere l’area riservata, evidenziando un episodio di discriminazione e difficoltà durante l’evento.

