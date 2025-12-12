Sequestro della torre Unico Brera a Milano e indagini sulla gestione urbanistica. Le intercettazioni rivelano tentativi di nascondere documenti dal sito del Comune e cautela tra i funzionari coinvolti, in un clima di inchieste sempre più fitte sull’edilizia milanese.

Milano – “Per telefono è meglio non.”. Cautele, prese dall’ex dirigente dell’Urbanistica milanese Giovanni Oggioni in una conversazione con il funzionario Andrea Viaroli (entrambi indagati), che emergono da una conversazione del 18 ottobre 2024 intercettata dalla Gdf, in un periodo in cui le inchieste si addensavano sull’edilizia milanese. Si parlava, in quell’occasione, anche delle ’aree B2’, in gergo tecnico lotti di particolare importanza storica, monumentale e paesaggistica bisognosi di risanamento. Aree pubbliche cedute negli ultimi anni a privati come quella in via Anfiteatro 7, passata dal Comune a Bnp Paribas e infine ai costruttori Rusconi, sequestrata l’altroieri nell’ambito delle inchieste su presunti abusi edilizi coordinate dai pm Petruzzella, Filippini e Clerici. Ilgiorno.it

Milano, il sequestro della torre Unico Brera. La consulente dell’accusa: tentarono di far sparire i documenti dal sito internet del Comune - Sigilli al cantiere di via Anfiteatro 7, al posto di un edificio storico del ‘700 che nel 2008 venne definito “stabile da conservare”. msn.com

Inchiesta urbanistica, a Milano sequestrata la torre Unico Brera: accusa di abuso edilizio, 27 indagati - Bloccato il progetto di lusso nel cuore della città meneghina: secondo i pm sarebbero stati commessi abusi edilizi, sottostimati ... milanofinanza.it

Milano, la tensione sull’urbanistica non si allenta: nuovo sequestro per il progetto Unico-Brera economymagazine.it/milano-la-tens… #milano #economymagazine x.com

La vicesindaca di Milano contro pm e gip per il sequestro del cantiere di via Anfiteatro - facebook.com facebook