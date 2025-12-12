Milano evacuata scuola media per intossicazione da spray urticante
Stamattina a Milano, circa un centinaio di persone tra studenti, docenti e collaboratori sono stati evacuati dalla scuola media Cardano, in via Giulio Natta, a causa di un'intossicazione provocata da uno spray urticante. L'intervento delle squadre di emergenza ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici della scuola media Cardano, in via Giulio Natta a Milano, sono stati evacuati questa mattina intorno alle 10.30, a seguito di una intossicazione dovuta con ogni probabilità dalla presenza nell’aria di una sostanza urticante. Il secondo piano dell’edificio scolastico è stato precauzionalmente evacuato per consentire ai vigili del fuoco e in particolare agli esperti del nucleo Nbcr di effettuare i necessari controlli. Cinque persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state curate dal personale del 118. Le operazioni di controllo e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate da poco senza che siano emerse ulteriori criticità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
