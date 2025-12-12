Milano-Cortina tutti gli alfieri italiani ai Giochi

Milano-Cortina 2026 rappresenta un evento storico per l'Italia, con due città che ospitano simultaneamente le cerimonie di apertura dei Giochi olimpici invernali. Dopo Cortina '56 e Roma '60, questa edizione segna il ritorno della neve e del ghiaccio nel nostro paese, unendo Milano e Cortina in un grande appuntamento internazionale che si svolgerà il 6 febbraio 2026.

AGI - I Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, i secondi della neve e del ghiaccio in Italia dopo quelli di Cortina '56, i terzi se si aggiunge l'edizione estiva Roma '60, due città (mai accaduto in precedenza) e quindi, due cerimonie d'apertura (in gergo si dice 'concomitanti') che si svolgeranno il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro di Milano e in piazza Angelo Dibona a Cortina d'Ampezzo. L'Italia, dopo aver ricevuto il beneplacito dal Comitato Olimpico Internazionale, sarà presente con una coppia di alfieri, ovvero quattro in totale. Due alfieri, la pattinatrice dello short track Arianna Fontana e il f ondista Federico Pellegrino saranno a Milano, la sciatrice Federica Brignone e il giocatore di curling Amos Mosaner ai piedi delle Tofane. Agi.it

