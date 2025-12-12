Milano – Cortina | scelti i quattro alfieri olimpici

Ecco i quattro atleti italiani che rappresenteranno il Team Italia alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, prevista il 6 febbraio. Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino sono stati scelti come alfieri per simbolizzare la partecipazione italiana a questa importante manifestazione sportiva.

I nomi degli atleti che sfileranno nella cerimonia inaugurale. Saranno Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino  a rappresentare l’ Italia Team  nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo  6 febbraio, a  Milano e a Cortina d’Ampezzo. A renderlo noto ohggi, 12 dicembre, il numero uno del CONI, Luciano Buonfiglio, insieme al Segretario Generale,  Carlo Mornati, e al Vice Presidente,  Marco Di Paola, nel corso della presentazione ufficiale svoltasi al Foro Italico e intitolata  “Dieci mai per una scelta”, attraverso cui il CONI ha raccontato il percorso, i criteri e il significato profondo di una decisione senza precedenti. 361magazine.com

