Milano – Cortina | scelti i quattro alfieri olimpici

I nomi degli atleti che sfileranno nella cerimonia inaugurale. Saranno Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino a rappresentare l’ Italia Team nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio, a Milano e a Cortina d’Ampezzo. A renderlo noto ohggi, 12 dicembre, il numero uno del CONI, Luciano Buonfiglio, insieme al Segretario Generale, Carlo Mornati, e al Vice Presidente, Marco Di Paola, nel corso della presentazione ufficiale svoltasi al Foro Italico e intitolata “Dieci mai per una scelta”, attraverso cui il CONI ha raccontato il percorso, i criteri e il significato profondo di una decisione senza precedenti. 361magazine.com

Spulciando la legge di Bilancio: . Per i Giochi olimpici di Milano-Cortina - che per Giorgetti dovevano essere "a costo zero" (ma hanno già superato i 7 miliardi), arrivano altri 60 milioni. Bene. . +40 milioni alla società "Sport e Salute", guidata dal super melonia - facebook.com Facebook

Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d X.com