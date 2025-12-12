L'Italia si presenta ai Giochi di Milano-Cortina con un record storico di portabandiera e medaglie, testimonianza della forza e della passione dello sport nazionale. Con atleti come Brignone-Mosaner e Fontana-Pellegrino, la nazione si prepara a brillare, portando a casa risultati mai visti prima. Un'edizione che promette di accendere l'entusiasmo e di consolidare il ruolo dell'Italia tra le grandi protagoniste dello sport mondiale.

Mai così tanti. E con un numero così alto di medaglie che hanno dato lustro allo sport italiano. L'Italia per la sua Milano-Cortina si fa in quattro calando un poker d'assi da record pronto ad accendere i Giochi. Quattro atleti per quattro diverse discipline e storie diverse, fatte di passione, che si intrecciano in un contesto unico. Saranno la sciatrice Federica Brignone più forte del destino, la plurimedagliata di short track Arianna Fontana abbonata al podio, il campione di curling Amos Mosaner e il veterano fondista Federico Pellegrino a rappresentare l'Italia Team nella Cerimonia di Apertura dei Giochi 2026, in programma il prossimo 6 febbraio, a Milano e a Cortina d'Ampezzo. Iltempo.it

Milano-Cortina: l'Italia si fa in 4, Brignone-Mosaner e Fontana-Pellegrino portabandiera - E con un numero così alto di medaglie che hanno dato lustro allo sport italiano. iltempo.it

Milano-Cortina 2026: scelti i portabandiera dell’Italia - L'Italia ha scelto i quattro portabandiera per le cerimonie d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano- voto10.it

A meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l'americana è stata capace di vincere la prima libera della stagione - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina: sono gli atleti azzurri scelti per fare i portabandiera dell'Italia nelle cerimonie di apertura dei Giochi invernali il prossimo 6 febbraio. #ANS x.com