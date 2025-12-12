Milano-Cortina | l' Italia si fa in 4 Brignone-Mosaner e Fontana-Pellegrino portabandiera

L'Italia si presenta ai Giochi di Milano-Cortina con un record storico di portabandiera e medaglie, testimonianza della forza e della passione dello sport nazionale. Con atleti come Brignone-Mosaner e Fontana-Pellegrino, la nazione si prepara a brillare, portando a casa risultati mai visti prima. Un'edizione che promette di accendere l'entusiasmo e di consolidare il ruolo dell'Italia tra le grandi protagoniste dello sport mondiale.

Mai così tanti. E con un numero così alto di medaglie che hanno dato lustro allo sport italiano. L'Italia per la sua Milano-Cortina si fa in quattro calando un poker d'assi da record pronto ad accendere i Giochi. Quattro atleti per quattro diverse discipline e storie diverse, fatte di passione, che si intrecciano in un contesto unico. Saranno la sciatrice Federica Brignone più forte del destino, la plurimedagliata di short track Arianna Fontana abbonata al podio, il campione di curling Amos Mosaner e il veterano fondista Federico Pellegrino a rappresentare l'Italia Team nella Cerimonia di Apertura dei Giochi 2026, in programma il prossimo 6 febbraio, a Milano e a Cortina d'Ampezzo. Iltempo.it

