Milano-Cortina Ghedina | amareggiato di non essere testimonial
Ghedina esprime il suo dispiacere per non essere stato scelto come testimonial delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il campione cortinese avrebbe desiderato rappresentare l'evento, sentendosi parte integrante di questa grande manifestazione sportiva. La sua delusione evidenzia il legame emotivo con le Olimpiadi e il desiderio di contribuire alla loro promozione.
Milano, 12 dic. (askanews) – “Da cortinese, per le Olimpiadi mi aspettavo di poter essere tra i testimonial, di mettere la mia faccia in un evento così importante. Invece, si sono dimenticati di me e questo mi ha sorpreso e amareggiato. Tanti pensano che io lo sia, ma invece non è così. Credo che il campione locale debba rappresentare il territorio, e un coinvolgimento me lo sarei aspettato. In compenso, sarò però uno dei tedofori”. Lo ha detto il 56enne Kristian Ghedina ospite de “Il Salotto di Zenato”, gli incontri culturali promossi da Nadia Zenato nella sua Cantina di Peschiera del Garda (Verona). Ildenaro.it
