Milano Cortina 2026 tutti i portabandiera | Fontana fa il bis

Milano Cortina 2026 si arricchisce dei portabandiera italiani, tra cui il bobbista Leonardo Bonzi, anche nel tennis con esperienze a Wimbledon e Roland Garros, e icone dello sci alpino come Gustav Thoeni e del pattinaggio come Carolina Kostner. Un mix di atleti di talento e campioni storici che rappresentano l'eccellenza dello sport italiano.

Dal bobbista Leonardo Bonzi, competitivo anche nel tennis partecipando ai tornei di Wimbledon e del Roland Garros, ai quattro alfieri azzurri di Milano Cortina 2026 passando per miti dello sci alpino come Gustav Thoeni e del pattinaggio come Carolina Kostner, scelta per Torino 2006. E' lunga e ricca di nomi illustri che hanno segnato una epopea, la lista dei portabandiera italiani scelti per rappresentare l'Italia ai Giochi invernali. Ecco nel dettaglio i precedenti: Chamonix-Mont Blanc 1924: Leonardo Bonzi (bob). Saint Moritz 1928: Ferdinando Glück (sci di fondo). Lake Placid 1932: Erminio Sertorelli (sci di fondo). MILANO CORTINA | Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina: sono gli atleti azzurri scelti per fare i portabandiera dell'Italia nelle cerimonie di apertura dei Giochi invernali il prossimo 6 febbraio.

