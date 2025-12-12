Milano Cortina 2026 scelti i portabandiera | Mosaner-Brignone e Pellegrino-Fontana

Il 12 dicembre 2023, Milano Cortina 2026 ha annunciato i portabandiera della Nazionale italiana. Mosaner e Brignone guideranno rispettivamente le discipline di snowboard e sci alpino, mentre Pellegrino e Fontana rappresenteranno lo sci di fondo. La scelta segna un momento importante in vista dei Giochi Olimpici, simbolo di orgoglio e unità per gli atleti italiani.

Milano Cortina 2026 si avvicina e oggi, 12 dicembre, sono stati ufficializzati i portabandiera della Nazionale azzurra. A Cortina la coppia Amos Mosaner e Federica Brignone, a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana. Sono questi i quattro portabandiera azzurri che rappresenteranno l'Italia ai Giochi Olimpici invernali. Lo ha annunciato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Che sulla nostra atleta di punta, Sofia Goggia, ha spiegato: "Non l'ho sentita per un motivo: non puoi chiamare qualcuno per dirle che non è stata scelta. Devi scegliere in base al momento, alle storie degli atleti.

