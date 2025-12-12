Milano cento persone evacuate a scuola Cardano | sospetta sostanza urticante

Stamattina, la scuola Cardano di Milano ha evacuato circa cento persone tra studenti, insegnanti e staff a causa di una sospetta sostanza urticante. L’intervento immediato ha coinvolto le autorità, che stanno indagando sulla natura della sostanza e sulle cause dell’incidente. Nessun grave problema di salute è stato segnalato finora.

(Adnkronos) – Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati evacuati stamane intorno alle 10.30, a seguito di una intossicazione dovuta con ogni probabilità dalla presenza nell'aria di una sostanza urticante. Il tutto è accaduto all'istituto secondario di primo grado Cardano in via Giulio Natta a Milano. Il secondo piano dell'edificio scolastico, è stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

