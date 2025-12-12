La Procura di Milano ha avviato un'indagine sul contratto stipulato con la cooperativa Auxilium Care, coinvolta nel caos all'ospedale San Raffaele tra il 6 e il 7 dicembre. L'attenzione si concentra sulle modalità di questa collaborazione, avvenuta in un momento di criticità per far fronte alla carenza di personale.

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - E' sul ricorso alla Auxilium Care, la cooperativa coinvolta nel caos esploso all'interno del San Raffaele di Milano tra il 6 e il 7 dicembre, che si concentra l'attenzione della Procura di Milano che ha aperto un fascicolo conoscitivo per fare luce sul contratto stipulato solo di recente quando la struttura ospedaliera ha dovuto far fronte alla mancanza di personale. L'Ispettorato del Lavoro che ha effettuato le proprie verifiche avrebbe informato la Procura di possibili inadempienze contrattuali, mentre non ci sono querele di parte su possibili lesioni causati a pazienti che sarebbero stati vittime di errori nella somministrazione di farmaci. Iltempo.it

Milano: caso San Raffaele, procura indaga su contratto cooperativa - E' sul ricorso alla Auxilium Care, la cooperativa coinvolta nel caos esploso all'interno del San Raffaele di Milano tra ... iltempo.it

Caso San Raffaele a Milano: cosa sta succedendo tra errori sui farmaci, Nas e carenza di personale - San Raffaele nel mirino: errori sui farmaci, Nas in ospedale e denunce sulla carenza di personale. milanofree.it

Infermieri “non adeguati” e sicurezza a rischio: il caso del San Raffaele di Milano finisce in Procura https://gazzettadelsud.it/?p=2142261 - facebook.com facebook