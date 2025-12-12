Milano 84enne rimasto sospeso con auto a 8m d’altezza dopo manovra sbagliata in autorimessa al primo piano sfondato muro vetrato - VIDEO
Un incidente insolito a Milano: un uomo di 84 anni si è trovato sospeso con la propria auto a circa 8 metri di altezza dopo una manovra sbagliata in un’autorimessa. L’auto ha sfondato un muro vetrato, lasciando l’anziano in una posizione pericolosa e imprevista, creando una scena incredibile e rischiosa.
Secondo la ricostruzione, l’84enne ha distrutto il muretto vetrato dell’autorimessa mentre era alla guida, ritrovandosi sospeso per alcuni minuti a un’altezza considerevole, circa 8 metri Un uomo di 84 anni è rimasto sospeso con la propria auto a circa 8 metri d’altezza dopo aver sfondato il. Ilgiornaleditalia.it
