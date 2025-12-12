Milano 84enne rimasto sospeso con auto a 8m d’altezza dopo manovra sbagliata in autorimessa al primo piano sfondato muro vetrato - VIDEO

Un incidente insolito a Milano: un uomo di 84 anni si è trovato sospeso con la propria auto a circa 8 metri di altezza dopo una manovra sbagliata in un’autorimessa. L’auto ha sfondato un muro vetrato, lasciando l’anziano in una posizione pericolosa e imprevista, creando una scena incredibile e rischiosa.

Secondo la ricostruzione, l’84enne ha distrutto il muretto vetrato dell’autorimessa mentre era alla guida, ritrovandosi sospeso per alcuni minuti a un’altezza considerevole, circa 8 metri Un uomo di 84 anni è rimasto sospeso con la propria auto a circa 8 metri d’altezza dopo aver sfondato il. Ilgiornaleditalia.it Milano, anziano sfonda con l'auto la parete di un garage: resta sospeso a 8 metri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, anziano sfonda con l'auto la parete di un garage: resta sospeso a 8 metri ... tg24.sky.it Sfonda con l’auto il muro del garage e resta sospeso nel vuoto: anziano salvato a pochi centimetri dal precipizio - Milano, tragedia sfiorata in via Giacomo Zanella: un 84enne perde il controllo della vettura e rimane sospeso a otto metri dal suolo. msn.com Auto sfonda vetrata in autorimessa, 84enne salvato a Milano - facebook.com facebook Milano, incidente in via Zanella, anziano sfonda il muretto del garage e rischia di precipitare nel vuoto Paura al primo piano di un’autorimessa: l’auto resta in bilico per diversi minuti, salvato un 84enne #cronaca #Milano #vigiliDelfuoco #incident... 7giorni.in x.com © Ilgiornaleditalia.it - Milano, 84enne rimasto sospeso con auto a 8m d’altezza dopo manovra sbagliata in autorimessa al primo piano, sfondato muro vetrato - VIDEO

