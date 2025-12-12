Milan vs Sassuolo quindicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
L’attesa per il confronto tra Milan e Sassuolo alla quindicesima giornata di Serie A 2025/2026 si fa intensa. I rossoneri puntano a mantenere il primato in classifica, mentre gli emiliani mirano a consolidare la loro posizione all’ottavo posto. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire questa sfida.
Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vogliono conservare il primato in classifica, mentre gli emiliano cercano di confermarsi all’ottavo posto. Milan vs Sassuolo si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Meazza. MILAN VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri nell’ultimo turno di campionato hanno sbancato in rimonta il campo del Torino, conservando così il primato in classifica insieme al Napoli. La squadra di Allegri sta tenendo un ritmo forsennato, tanto da essere in serie positiva dalla seconda giornata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
