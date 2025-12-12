Milan verso il Sassuolo | Allegri recupera un infortunato Jashari può giocare titolare
Il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo con alcune novità in vista della partita. Allegri recupera un giocatore infortunato, mentre Jashari potrebbe scendere in campo titolare al posto di Modric. Ecco le ultime novità sui giocatori disponibili e le scelte di formazione in vista di questa importante sfida.
Milan-Sassuolo, le ultime novità sui giocatori infortunati a Milanello. Un recupero per Allegri. Jashari può giocare al posto di Modric. Gli aggiornamenti da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
SORPRESA #MILANSASSUOLO! #Allegri rivoluziona il centrocampo: #Modric verso il riposo (troppe partite, l'età si fa sentire). GRANDE CHANCE #JASHARI: L'ex #Bruges ha "buone chance" di esordire da titolare in campionato davanti alla difesa.
Il Ministro Abodi su Milan-Como: "Si va verso il no a Perth? C'erano dubbi già prima, alla fine credo vada bene così"
Allegri deve battere il Sassuolo che gli era costato l'esonero dal Milan, ma stavolta l'incubo Berardi non giocherà - Una sconfitta in trasferta contro il Sassuolo gli era costata l'esonero dal Milan nel gennaio 2014, quasi dodici anni dopo Allegri affronta di nuovo gli emiliani sulla panchina rossonera ma in una sit ...
Sassuolo, chi si rivede . Contro Max poche gioie - I precedenti parlano chiaro: nelle 18 sfide Allegri ha vinto ben 12 volte .
