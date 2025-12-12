Milan Tare sfoglia la margherita per la difesa a gennaio | sogno Gila Disasi l’alternativa | CMIT

Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, si trova in vetta alla classifica di Serie A, grazie alla recente vittoria contro il Torino. Per rafforzare la rosa e mantenere il livello di competitività, i rossoneri valutano possibili acquisti a gennaio, con Tare che esplora diverse opzioni difensive, tra cui Gila e Disasi.

I rossoneri di Massimiliano Allegri continua a collezionare vittorie e sono in vetta alla classifica col Napoli: a gennaio serve un difensore per competere Il 3-2 esterno contro il Torino di Marco Baroni, granata ribaltati dopo l’ingresso di Christian Pulisic, ha riportato il Milan in vetta alla classifica della Serie A con 31 punti, gli stessi del Napoli di Antonio Conte campione d’Italia in carica. Margherita difesa Milan: Tare sfoglia, Gila e Disasi (IA) – Calciomercato.it Dalle parti di Milanello l’entusiasmo è alle stelle e, in vista della sessione invernale del calciomercato, si cercherà di puntellare la rosa per lottare fino all’ultimo per la conquista dello Scudetto. Calciomercato.it

Milan, Tare sfoglia la margherita per la difesa a gennaio: sogno Gila, Disasi l’alternativa | CM.IT

Milan, Tare sfoglia la margherita per la difesa a gennaio: sogno Gila, Disasi l’alternativa | CM.IT - La priorità del Milan per il mercato di gennaio resta l'acquisto di un difensore: il sogno è Mario Gila, l'alternativa è Disasi del Chelsea ... calciomercato.it

ICARDI PROPOSTO A TARE! ???? L'attaccante del Galatasaray è stato offerto al Milan, ma la pista non convince del tutto (Corriere dello Sport). #Icardi #Milan #Calciomercato #Gimenez #Allegri #CorrieredelloSport - facebook.com facebook

#Milan, #Tare ha deciso Pronte due cessioni ? x.com