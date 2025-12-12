Milan suggestione a sorpresa per l’attacco | l’ex nemico si offre in saldo ma c’è un ostacolo

Il Milan ha sondato il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo, ricevendo una proposta inaspettata da un ex nemico che si offre a condizioni vantaggiose. Tuttavia, non mancano ostacoli da superare prima di poter finalizzare l’operazione, aprendo un possibile colpo a sorpresa per i rossoneri.

Milan, telefonata a sorpresa per l'attaccante: l'ex nemico si offre riducendosi l'ingaggio, ma c'è un ostacolo da superare. La vetta della Serie A è rossonera, ma per trasformare il sogno tricolore in realtà serve l'ultimo colpo di teatro. Mentre il Milan si gode il primato, nelle stanze di via Aldo Rossi è scattato l'allarme rosso per l'attacco: serve un bomber di razza per il rush finale. Se la pista che porta a Joshua Zirkzee appare un'utopia finanziaria, all'orizzonte spunta una candidatura shock che potrebbe riscrivere la storia del calciomercato e gli equilibri del campionato: il ritorno a Milano, sponda rossonera, di Mauro Icardi.