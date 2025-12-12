Milan senti Modric | Voglio continuare perché mi diverto L’obiettivo è quello di non fermarsi

Dopo aver ricevuto il riconoscimento di Leggenda ai 'Gazzetta Sports Award', Luka Modric ha parlato della sua esperienza al Milan. Il centrocampista croato ha espresso la volontà di continuare a giocare, sottolineando il piacere e la passione che lo spingono a non fermarsi, puntando a proseguire nel suo percorso professionale.

Dopo i 'Gazzetta Sports Award', il centrocampista del Milan Luka Modric (premiato come Leggenda) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano. Ecco una parte delle sue dichiarazioni. Pianetamilan.it Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Essere qui un sogno" - ha parlato della sua esperienza con la maglia del Milan: "Far parte di questo club è un sogno che si realizza. sport.sky.it Milan, Modric: “Voglio continuare su questo livello. Allegri è un vincente, la Serie A un campionato tosto” - Nella serata di oggi, 11 dicembre, il campione croato è stato insignito del premio “Leggenda” ai Gazzetta Sports Awards. gianlucadimarzio.com #Milan, senti #Ordine: "Procedere al ritorno di #Musah". Un'opzione per #Athekame #SempreMilan #Calciomercato x.com #Milan, senti #Ordine: "Procedere al ritorno di #Musah". Un'opzione per #Athekame #SempreMilan #Calciomercato - facebook.com facebook © Pianetamilan.it - Milan, senti Modric: “Voglio continuare perché mi diverto. L’obiettivo è quello di non fermarsi”

LUCA MODRIC SKILLS AT AC MILAN ARE UNBELIEVABLE #football #mufc #modric #acmilan #messi #ronaldo

Video LUCA MODRIC SKILLS AT AC MILAN ARE UNBELIEVABLE #football #mufc #modric #acmilan #messi #ronaldo Video LUCA MODRIC SKILLS AT AC MILAN ARE UNBELIEVABLE #football #mufc #modric #acmilan #messi #ronaldo