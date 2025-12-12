Milan-Sassuolo domenica 14 dicembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Christian Pulisic può colpire ancora

Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 12:30, il Milan, capolista, affronta il Sassuolo al Meazza nel lunch match della 15ª giornata di Serie A. In attesa delle formazioni ufficiali, analisi delle quote e pronostici, si prevedono strategie interessanti, con Christian Pulisic pronto a confermarsi protagonista e influenzare l'esito della partita.

Il Milan capolista attende il Sassuolo al Meazza per il lunch match domenicale della 15esima giornata. I rossoneri vanno a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Inter, Lazio e Torino, e sono galvanizzati soprattutto dopo la grande rimonta da 2-0 a 2-3 sul campo dei granata. La squadra di Massimiliano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Milan-Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Sassuolo di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net