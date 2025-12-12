Milan-Sassuolo domenica 14 dicembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 12:30 si disputa il lunch match della 15ª giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo al San Siro. Un incontro importante per i rossoneri, attualmente in testa alla classifica, che affrontano una squadra in crescita. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici di questa sfida.

Il Milan capolista attende il Sassuolo al Meazza per il lunch match domenicale della 15esima giornata. I rossoneri vanno a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Inter, Lazio e Torino, e sono galvanizzati soprattutto dopo la grande rimonta da 2-0 a 2-3 sul campo dei granata. La squadra di Massimiliano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

