Milan-Sassuolo domenica 14 dicembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 12:30 si disputa il lunch match della 15ª giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo al San Siro. Un incontro importante per i rossoneri, attualmente in testa alla classifica, che affrontano una squadra in crescita. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici di questa sfida.
Il Milan capolista attende il Sassuolo al Meazza per il lunch match domenicale della 15esima giornata. I rossoneri vanno a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Inter, Lazio e Torino, e sono galvanizzati soprattutto dopo la grande rimonta da 2-0 a 2-3 sul campo dei granata. La squadra di Massimiliano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Domani la conferenza di Allegri alla vigilia di Milan-Sassuolo: i dettagli Vai su X
Infortuni, le ultime verso #MilanSassuolo. #Jashari titolare al posto di #Modric? #milan #SempreMilan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Sassuolo pronostico e quote: la chicca dell'esperto - 30, il Milan affronterà il Sassuolo in un match valido per il 15^ turno di Serie A. Da calciomercato.com
MN - Domani Allegri in conferenza stampa alle 14 alla vigilia del Sassuolo - Sassuolo: i rossoneri ospiteranno i neroverdi a San Siro domenica 14 alle ore 12. Lo riporta milannews.it
CAMPIONI: Sassuolo-Milan 0-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights