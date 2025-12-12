Milan le big europee in pressing su Leao? Longari | I rossoneri stanno valutando di …

Le recenti prestazioni di Rafael Leao hanno attirato l'interesse delle big europee, alimentando speculazioni di mercato. Il tecnico Longari ha rivelato che il Milan sta valutando attentamente la situazione dell'attaccante portoghese, mentre il giocatore si conferma protagonista nonostante alcuni infortuni. La stagione dei rossoneri si sta dimostrando positiva, ma il futuro di Leao resta sotto i riflettori.

La stagione di Leao al Milan, nonostante gli infortuni, è partita molto bene tanto che sono tornate le voci di calciomercato. Le ultime novità da Gianluigi Longari.

# 11.12.2002 | Borussia Dortmund vs Milan 0-1 Un lesto Pippo Inzaghi sorprende Metzelder e Lehmann, realizzando il gol che diede la vittoria rossonera in terra teutonica. In una delle grandi notti europee del Milan. FVCRN! - facebook.com Vai su Facebook

L' #NBA cita il #Milan nel progetto Europe: "Sarà una #ChampionsLeague del basket" ? Vai su X

Un Milan per tutte le età: dal rinnovo di Modric al pressing sull’Under19 tedesco Licina - Dopo Juan Arizala dell'Independiente Medellin, ora nel mirino Adin Licina, in uscita dal Bayern Monaco: classe 2007, di origine montenegrina, può giocare all'ala destra o al centro sulla trequarti. Segnala msn.com

Milan: pressing su Vlahovic, proposti Musah e Chukwueze come contropartite - Il centravanti serbo classe 2000 che arriva da una stagione complicata, è ormai fuori dal progetto della Juventus ed è pronto a una nuova avventura per ritornare protagonista. Scrive it.blastingnews.com

