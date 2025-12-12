Milan Gimenez via a questa cifra? Thiago Silva vuole tornare Sorpresa a centrocampo Icardi pronto a …

Pianetamilan.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Milan si infiamma con diverse voci di mercato e possibili colpi. Si parla di una possibile cessione di Gimenez, il ritorno di Thiago Silva e le strategie legate a Icardi. Sorprese anche a centrocampo, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulle trattative in corso. Un'estate ricca di indiscrezioni per i rossoneri.

Milan, mercato caldissimo. Voci sulla cessione di Gimenez. Le mosse di Icardi e Thiago Silva verso i rossoneri. Sorpresa a centrocampo. Ecco le top news di Pianeta Milan del 12 dicembre 2025. Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, le entrate dipendono dalle uscite: due giocatori sono pronti a lasciare i rossoneri a gennaio. Tutti i dettagli

milan gimenez via cifraCalciomercato Milan, le entrate dipendono dalle uscite: due giocatori sono pronti a lasciare i rossoneri a gennaio. Tutti i dettagli - Le ultime A meno di tre settimane dall’apertura della sessione inv ... calcionews24.com

milan gimenez via cifraCalciomercato Milan, 30 milioni sul piatto: c'è l'ok - Il club incasserebbe 30 milioni di euro Il calciomercato internazionale è in pieno fermento e vede il Milan al centro di un’importa ... milannews24.com

milan gimenez via a questa cifra thiago silva vuole tornare sorpresa a centrocampo icardi pronto a 8230

© Pianetamilan.it - Milan, Gimenez via a questa cifra? Thiago Silva vuole tornare. Sorpresa a centrocampo. Icardi pronto a …

UNA CHANCE A GIMENEZ? #vivaelfutbol #milan #gimenez #allegri #seriea #cassano #adani #ventola

Video UNA CHANCE A GIMENEZ? #vivaelfutbol #milan #gimenez #allegri #seriea #cassano #adani #ventola