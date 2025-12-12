Milan con Rabiot la media punti è straordinaria | ecco il dato

L'arrivo di Adrien Rabiot ha rivoluzionato le statistiche del Milan, portando la media punti della squadra a livelli straordinari. Il centrocampista francese si è rivelato una pedina fondamentale per i successi dei rossoneri, contribuendo con prestazioni di alto livello e rafforzando la competitività del team in questa stagione.

Milan, Adrien Rabiot è stato un colpo importantissimo per il calciomercato rossonero. Con il francese in campo i numeri del Diavolo sono importantissimi. L'analisi de 'Il Corriere dello Sport'. Pianetamilan.it

Il Milan si gode Rabiot. Il CorSport: "Mai così decisivo" - Ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola "Un Rabiot mai così decisivo". milannews.it

Modric-Rabiot la coppia vincente: con loro la media punti è incredibile - Luka Modric e Adrien Rabiot fanno la differenza, non solo nello spogliatoio, ma anche e soprattutto in campo, non che ci fosse qualche dubbio. milannews.it

