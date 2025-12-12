Milan cessione di Gimenez a questa cifra La mossa di Icardi Thiago Silva vuole tornare Sorpresa …

Il mercato del Milan si infiamma con voci di cessione di Gimenez e strategie in evoluzione. Icardi e Thiago Silva sono al centro delle attenzioni, con possibili mosse che potrebbero rivoluzionare la rosa. Le trattative in corso e le sorprese imminenti rendono il calciomercato rossonero particolarmente vivace e ricco di aspettative.

Milan, mercato caldissimo. Voci sulla cessione di Gimenez. Le mosse di Icardi e Thiago Silva verso i rossoneri. Sorpresa a centrocampo. Ecco le top news di Pianeta Milan del 12 dicembre 2025. Pianetamilan.it Ulteriori approfondimenti disponibili online Calciomercato Milan, 30 milioni sul piatto: c'è l'ok - Il club incasserebbe 30 milioni di euro Il calciomercato internazionale è in pieno fermento e vede il Milan al centro di un’importa ... milannews24.com Ordine parla chiaro: "Il tempo di Gimenez al Milan è scaduto" - Santiago Gimenez rimane, un po' come successo un anno fa, il centro delle trattative di mercato del Milan per la sessione invernale. milannews.it ? Milan, senza la cessione di Gimenez ( vuole restare) l'idea sarebbe quella di aggiungere una punta in prestito o a costi contenuti. Non per forza un titolare ma un profilo che possa fornire delle caratteristiche diverse anche a partita in corso X.com Si parla tanto di una possibile cessione a gennaio del #Napoli al #Milan, ma per SportItalia sono solo chiacchiere messe in giro dall'agente del calciatore. - facebook.com Facebook © Pianetamilan.it - Milan, cessione di Gimenez a questa cifra. La mossa di Icardi. Thiago Silva vuole tornare. Sorpresa …

SANTIAGO GIMÉNEZ - SKILLS, ASSISTS and GOALS | AC MILAN - 2025

Video SANTIAGO GIMÉNEZ - SKILLS, ASSISTS and GOALS | AC MILAN - 2025 Video SANTIAGO GIMÉNEZ - SKILLS, ASSISTS and GOALS | AC MILAN - 2025