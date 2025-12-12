Milan Bouaddi su Modric | E’ stato sempre il mio giocatore di riferimento

Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille e ex potenziale obiettivo del Milan, ha condiviso riflessioni sul suo rapporto con Luka Modric, definendolo il suo giocatore di riferimento. Durante un'intervista, Bouaddi ha parlato dell'influenza del centrocampista del Milan, sottolineando l'importanza di Modric nel suo percorso e nella sua crescita professionale.

Il centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, accostato anche al Milan in passato, ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di Modric, attuale centrocampista del Milan.