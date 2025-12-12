Migranti la linea Meloni funziona anche nella Ue | -25% Trump copia l’Italia e li manda in Kosovo

La strategia italiana sull’immigrazione, con misure più rigorose e respingimenti, sta dando i suoi risultati anche a livello europeo, con una diminuzione del 25% dei flussi migratori. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Trump ha adottato una strategia simile inviando migranti in Kosovo, seguendo l'esempio italiano di una linea più ferma e decisa.

La "cura italiana", sul fronte dell'immigrazione, sta funzionando anche in Europa, da quando la Ue ha deciso, su spinta di una linea più ferma sul fronte dei respingimenti, di abbandonare la linea dell'accoglienza indiscriminata e magari scaricata sui Paesi di confine. Ormai sia i nordici che quelli affacciati sul Mediterraneo hanno scelto di stringere la morsa sugli arrivi, lanciando segnali che – come quelli del governo Meloni – iniziano a produrre effetti importanti anche in termine di deterrrenza. Sta di fatto che gli ingressi irregolari nell'Unione Europea so no diminuiti del 25% nei primi undici mesi del 2025, attestandosi a poco più di 166.

