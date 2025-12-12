Migranti irregolari nel 2025 calati di un quarto gli arrivi nell’Ue

Nel 2025 gli arrivi di migranti irregolari nell’Unione europea hanno registrato una significativa diminuzione, con un calo del 25% nei primi 11 mesi dell’anno. Questo trend evidenzia un cambiamento nelle dinamiche migratorie e potrebbe influenzare le politiche di gestione dei flussi migratori nell’UE.

Gli ingressi irregolari nell’ Unione europea sono diminuiti del 25 per cento nei primi 11 mesi del 2025, scendendo a poco più di 166.900. Lo ha reso noto Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. La principale rotta migratoria verso l’Ue, che concentra quasi il 40 per cento di tutti gli ingressi irregolari, resta quella del Mediterraneo centrale: da gennaio a novembre sono stati rilevati oltre 63.200 arrivi, dato stabile rispetto allo stesso periodo del 2024. In controtendenza la rotta del Mediterraneo occidentale: +15 per cento. Netto il calo sulla rotta dell’ Africa occidentale (-60 per cento), così come e su quella dei Balcani occidentali (-43 per cento). Lettera43.it

