mieloma multiplo dieta ricca di fibre rallenta la progressione

Una dieta ricca di fibre può influire positivamente sulla progressione del mieloma multiplo. Uno studio internazionale, condotto da un team guidato da Matteo Bellone dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e Urvi A., evidenzia come l'alimentazione possa rappresentare un elemento chiave nella gestione di questa patologia.

