mieloma multiplo dieta ricca di fibre rallenta la progressione

Una dieta ricca di fibre può influire positivamente sulla progressione del mieloma multiplo. Uno studio internazionale, condotto da un team guidato da Matteo Bellone dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e Urvi A., evidenzia come l'alimentazione possa rappresentare un elemento chiave nella gestione di questa patologia.

Uno studio internazionale, guidato  dal gruppo di Matteo Bellone responsabile dell’Unità Immunologia cellulare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e da Urvi A. Shah ematologa-oncologa Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, rivela che una dieta ricca di fibre e alimenti vegetali può modificare alcuni dei meccanismi biologici in grado di ritardare la progressione verso il mieloma multiplo. La ricerca, pubblicata su Cancer Discovery, mostra che un’alimentazione ricca di verdure e cereali, può trasformarsi in un “interruttore biologico” capace di influenzare metabolismo, immunità e flora batterica intestinale. Romadailynews.it

