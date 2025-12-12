Michelle Hunziker tailleur bianco e pelliccia per l’uscita con Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker torna a catturare l’attenzione con un elegante look in bianco, accompagnata da Aurora Ramazzotti. La showgirl e mamma 48enne dimostra ancora una volta il suo fascino e stile, senza bisogno di eventi ufficiali. Tra raffinatezza e spontaneità, la sua presenza si fa notare, confermando il suo ruolo di icona di eleganza e charme.

Basta davvero poco a Michelle Hunziker per tornare a conquistare riflettori e titoli. Non ha neanche necessità di un red carpet, la splendida mamma e nonna 48enne (49 a gennaio 2026). Le è bastato mostrarsi in strada in compagnia di sua figlia Aurora Ramazzotti e dell’amico di lunga data Jonathan Kashanian. Il look total white di Michelle. Uscita informale ma Michelle Hunziker non è di certo passata inosservata. Non si fa fatica del resto a indicarla come una delle icone di stile più riconoscibili e trasversali del panorama italiano. In città ha sfoggiato un look che è un perfetto equilibrio tra glamour e raffinatezza. Dilei.it

