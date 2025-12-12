Michele Peccati è l' undicesimo presidente della storia della Canottieri Lecco

Michele Peccati è stato eletto nuovo presidente della Canottieri Lecco, succedendo a Antonio Peccati. Dopo le elezioni del direttivo del 21 novembre, il 65enne sindaco di Malgrate, già vicepresidente e socio di lunga data, è stato scelto dai consiglieri tramite scrutinio segreto.

Antonio Peccati è il nuovo presidente della Canottieri Lecco. Come da previsioni dopo le elezioni del direttivo dello scorso 21 novembre, il 65enne attuale sindaco di Malgrate - già a lungo socio e anche vicepresidente - è stato nominato mercoledì sera a scrutinio segreto dai nove consiglieri.

LECCO - La società Canottieri Lecco ha un nuovo presidente, è Michele Peccati

