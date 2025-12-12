Michael J Fox – 23 anni due set un mito | il tour de force tra Casa Keaton e Ritorno al Futuro

Michael J. Fox, all'età di 23 anni, si affermò come star attraverso due set televisivi e il celebre ruolo di Marty McFly in

“Penso che ancora non siete pronti per questa musica”. Un giorno andrà fatto un piccolo monumento a Michael J. Fox – e uno enorme a Robert Zemeckis – per essersi trovati insieme sul set di Ritorno al Futuro. In attesa dei prodi scultori, l’oggi 63enne Fox ripercorre nel libro Il ragazzo del futuro (TEA) quella sua magica doppia sortita (“il mio viaggio nel continuum spazio-temporale”, lo chiama) quando nel 1985, a 23 anni, di mattina e pomeriggio negli studi della Paramount girava gli episodi della seconda stagione di Casa Keaton e durante la seranotte si scapicollava negli studios Universal per Ritorno al futuro. Ilfattoquotidiano.it

