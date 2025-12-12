Mic al via al bando per 1800 assistenti a tempo indeterminato

Il Ministero della Cultura ha annunciato un nuovo bando di concorso pubblico volto all'assunzione di 1.800 assistenti a tempo indeterminato. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità significativa per professionisti interessati a lavorare nel settore culturale, con selezioni che mirano a rafforzare il personale delle strutture e delle attività gestite dal Ministero.

(Adnkronos) – Il Ministero della cultura (Mic) ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.800 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area assistenti. Nel dettaglio, il bando prevede il reclutamento di 1.500 assistenti per la tutela, l’accoglienza e la vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali (Codice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com