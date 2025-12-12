Mic al via al bando per 1800 assistenti a tempo indeterminato
Il Ministero della Cultura ha annunciato un nuovo bando di concorso pubblico volto all'assunzione di 1.800 assistenti a tempo indeterminato. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità significativa per professionisti interessati a lavorare nel settore culturale, con selezioni che mirano a rafforzare il personale delle strutture e delle attività gestite dal Ministero.
(Adnkronos) – Il Ministero della cultura (Mic) ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.800 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area assistenti. Nel dettaglio, il bando prevede il reclutamento di 1.500 assistenti per la tutela, l’accoglienza e la vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali (Codice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
1.800 Nuove Risorse per il Ministero della Cultura Pubblicato il Bando di concorso per la selezione di 1.800 Assistenti del Ministero della cultura. Un'opportunità nel settore della tutela e della gestione del patrimonio culturale del Paese I Profili a Concorso: 1 - facebook.com Vai su Facebook
1.800 Nuove Risorse per il @MiC_Italia Pubblicato il Bando di concorso per la selezione di 1.800 Assistenti del Ministero della cultura. Un'opportunità nel settore della tutela e della gestione del patrimonio culturale del Paese Bando: tinyurl.com/y94wdz8e #i Vai su X
Mic, al via al bando per 1800 assistenti a tempo indeterminato - Il Ministero della cultura (Mic) ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1. Da adnkronos.com
1800 posti al Ministero della Cultura: il concorso al via tra le critiche - Aperto il concorso al Ministero della Cultura: 1800 posti a tempo indeterminato. Riporta exibart.com
Odo lupa matiin mic di bakwan smp