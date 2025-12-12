Mia madre è morta Il drammatico annuncio del conduttore da Caterina Balivo Con lei fino alla fine

Durante l’intervista a La volta buona, Caterina Balivo ha condiviso con emozione il dolore per la perdita della propria madre, scomparsa da appena due settimane. Ricordando il suo compleanno imminente, l’ospite ha aperto il cuore sul legame profondo e il dolore ancora vivido, offrendo uno sguardo intimo su un momento di grande fragilità e memoria.

Il ricordo della madre scomparsa da appena due settimane è ancora vivo e doloroso per l’ospite famoso, che a La volta buona di Caterina Balivo ha raccontato come il 24 dicembre lei avrebbe compiuto 88 anni. La sua voce tradiva la consapevolezza che, quando si parla di genitori, non esiste davvero un’età che possa preparare alla loro perdita. Il conduttore ha spiegato che nemmeno la lunga vita di una madre basta ad alleviare il colpo: il distacco resta comunque insanabile. Come ha detto lui stesso, “anche se ne avesse avuti 110 non si è mai preparati a perdere anche il papà, ma la mamma.”. Nel ricostruire quei giorni difficili, il presentatore ha spiegato di aver preso una decisione che sentiva profondamente sua: restare accanto alla madre fino all’ultimo istante. Caffeinamagazine.it

